لبنان

بعد ارتفاع الحرارة.. الطقس يتحول في هذا اليوم

Lebanon 24
25-12-2020 | 12:50
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية. وجاء في النشرة الآتي:


- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة على الساحل. كما نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 1800 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى.
السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية .
الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، يتحول الطقس بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، كما تنشط الرياح بين حين وآخر خاصة في المناطق الشمالية.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل بسيط على الجبال والداخل.


- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 15 درجة، في الداخل من 2 الى 16 درجة.


- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا سرعتها بين 10 و 30 كم بالساعة.


- الانقشاع: جيد إجمالا.


- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 60 %.


- حال البحر: هادىء. حرارة سطح الماء:21 درجة.


- الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.


- ساعة شروق الشمس: 06.41.


- ساعة غروب الشمس: 16.35.
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