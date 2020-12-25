بلدة لبنانية تلبس الأسود.. أول وفاة بفيروس كورونا!

سجلت في بلدة عدلون، أول وفاة بفيروس كورونا لسيدة، ستقوم "الهيئة الصحية الإسلامية" بنقل جثمانها اليوم من مستشفى بنت جبيل الحكومي إلى البلدة، وسط إجراءات مشددة، منعا لتفشي الوباء. ومن ثم توارى الثرى في جبانة البلدة.