ماذا يجري في جرود عرسال؟ (صورة)

قامت "تعاونية المونة الريفية" في عرسال، بالتعاون مع الجيش، بغرس أكثر من 500 شجرة لزاب وأرز وأشجار حرجية في جرود عرسال، تقدمة من مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية - بيروت، لمناسبة الأعياد المجيدة.



