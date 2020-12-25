لبنان

ماذا يجري في جرود عرسال؟ (صورة)

Lebanon 24
25-12-2020 | 14:06
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قامت "تعاونية المونة الريفية" في عرسال، بالتعاون مع الجيش، بغرس أكثر من 500 شجرة لزاب وأرز وأشجار حرجية في جرود عرسال، تقدمة من مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية - بيروت، لمناسبة الأعياد المجيدة.
 

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