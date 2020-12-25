لبنان

وزير الصحة يؤكد: حالة المريض مستقرة.. اليكم المعلومات عن الشخص المصاب بطفرة كورونا الجديدة

Lebanon 24
25-12-2020 | 14:10
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أكد وزير الصحة حمد حسن أنّ حالة المريض المصاب بالسلالة الجديدة لكورونا مستقرة، و"طلبنا من كل الوافدين على متن هذه الطائرة أن يحجروا أنفسهم لمدة 10 أيام حتى وإن كانت حالتهم سلبية". 
 
بعد المعلومات التي تحدثت عن أن المصاب بكورونا المتحورة فلسطيني يسكن في حارة صيدا، أكدت مصادر في وزارة الصحة في الجنوب أن الحالة التي ثبتت اصابتها بكورونا المتحورة هي في طرابلس وليس في حارة صيدا. 
 
وأكد حسن في حديث تلفزيوني أنّه ليس من صلاحيات وزارة الصحة إغلاق المطار أو إلغاء رحلات إنما هي من صلاحيات الحكومة واللجنة العلمية أوصت بإيقاف الرحلات من وإلى بريطانيا وكان على اللجنة الفنية المتابعة الأخذ بهذه التوصية
 
وكانت معلومات صحافية نقلا عن إحدى الاذاعات المحلية أفادت نقلاً عن مصادر في بلدية حارة صيدا ان الشخص المصاب بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد القادمة من لندن والتي أعلن عنها وزير الصحة حمد حسن هو فلسطيني الجنسية من آل منصور ويسكن في بلدة حارة صيدا – جادة الرئيس نبيه بري.
واضاقت المصادر ان الشخص المصاب هو يخضع للحجر المنزلي مع عائلته ويتخذ كافة الاجراءات الوقائية.
 
غير أنّ نائب رئيس بلدية حارة صيدا أكد أنّه لا صحة لوجود الشخص المصاب بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا في حارة صيدا. 
 
كذلك، أوضحت مصلحة الصحة في محافظة لبنان الجنوبي أن "الحالة التي ثبتت إصابتها بالطفرة الجديدة من سلالة فيروس كورونا المستجد القادمة من لندن، والتي أعلن عنها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، هي في مدينة طرابلس وليست في حارة صيدا".
 
وكان وزير الصحة حمد حسن أعلن تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لدى مسافر قادم من العاصمة البريطانية لندن.

وحث حسن القادمين من المملكة المتحدة ومن خالطوا المسافرة بالتنبه واتباع الإجراءات الوقائية الموصى بها.

وأكد أن وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، تعمل على متابعة الحالة المصابة وباقي المسافرين الذين خالطوها.
 
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