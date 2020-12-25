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لبنان
هذا ما ضُبط مع مسافر قادم من البرازيل في مطار بيروت.. (صورة)
Lebanon 24
25-12-2020
|
15:35
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنه بعد ورود معلومات الى قائد سرية قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، من مكتب مكافحة تهريب المخدرات المركزي عن مجيء أحد المسافرين من البرازيل وبحوزته كمية من المخدرات، توجهت دورية من الضابطة الإدارية والعدلية في المطار الى قاعة الوصول مباشرة، وتم التعرف على الشخص المشتبه به.
بالتنسيق مع الضابطة الجمركية في المطار تم تفتيشه ولم يعثر على كمية المخدرات، لتتم الاستعانة بفصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار، لتوفر آلات التفتيش والتقنيات اللازمة.
وتمكن عناصر التفتيشات من العثور على كمية المخدرات التي كانت مخبأة بطريقة مبتكرة ومحترفة، فوجدت موضبة ضمن زجاجات خاصة بالعطر وقوارير للشامبو، مع استعمال علبتين متداخلتين ببعضهما. وسلم المشتبه به الى الضابطة الجمركية لاستكمال التحقيق.
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