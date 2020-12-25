عملية سرقة في صيدا.. وكاميرا المراقبة توثق ملامح السارق

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنه سجل فجر اليوم في صيدا سرقة هاتف خلوي ومبلغ من المال من داخل "فان" لتوزيع الخبز عند مدخل فرن العربي في المدينة.

وقد أظهرت كاميرا المراقبة عملية السرقة وملامح السارق، حيث طلب صاحب الفان من أي شخص يتعرف عليه التواصل على الرقم: 70083969.