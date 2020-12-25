إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان..

إليكم تقرير عن آخر مستجدات كورونا بحسب تقارير وبيانات البلديات ولجان إدارة الازمات عن كل قضاء.

أعلنت بلدية الصوانة، إقفال البلدة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم، وذلك بعد الاجتماعات المتتالية لخلية الأزمة ونظرا لأرتفاع أعداد الأصابات، إذ أصدر محافظ النبطية قرارا جاء فيه: "بدء الأقفال في البلدة لكل المؤسسات التجارية اقفالا تاما اعتبارا من السادسة من صباح اليوم الجمعة في 25/12/2020 ولغاية الأثنين المقبل في 28/12/2020، ويستثنى من القرار الصيدليات ومحطات الوقود حيث يستمر عملها بشكل طبيعي يسمح فقط لمحلات السمانة والملاحم فتح ابوابها أمام المواطنين من السابعة صباحا ولغاية الثانية عشرة ظهرا، ويمنع منعا باتا أي تجمع أو الخروج من المنازل الا للضرورة مع ارتداء الكمامة".



وأفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار بتسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، و40 حالة شفاء.



وتوزعت الاصابات المسجلة خلال الساعات ال24 الماضية على البلدات والقرى العكارية التالية:



دير دلوم 9، حلبا 4، عرقة 3، الشيخ محمد 3، كرم عصفور 2، الشيخ طابا 2، تلعباس الغربي 2، شيرحميرين 2، رماح 2، شدرا 2، فنيدق 2، وادي خالد 2، ببنين 2، رحبة 2، عكار العتيقة 2، بينو 2.

وإصابة واحدة في كل من: خربة داود، المحمرة، بقرزلا، بزبينا، حاكور، السويسة، النورة، أكروم، السنديانة، السماقية، الحميرة، قبعيت، حيذوق، الزواريب، البرج، الجديدة، بزال، تلمعيان، بيت يونس.



وتبعا لهذه المستجدات أشار التقرير الى أن إجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الازمة بلغ: 4190 مصابا.

الحالات الايجابية قيد المعالجة الان: 791 حالة.



حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة: 931 حالة.



أما إجمالي حالات الشفاء فبلغ: 3326 حالة.



وحالات الوفاة: 73 حالة.

بدورها، أعلنت خلية الأزمة في بلدة كرم عصفور في بيان "تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة. وتمنت لهما الشفاء العاجل ولجميع أهالي البلدة "دوام الصحة والالتزام"، مشددة على "ضرورة وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة وغسل وتعقيم اليدين بشكل جيد، لعدم إنتشار الفيروس أكثر في البلدة".

وأعلنت خلية الازمة في قرى وبلدات الحروف في قضاء جبيل "تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها في بلدة إدة وإصابة واحدة في بلدة كفون. ودعت جميع المخالطين الى إبلاغ خلية الازمة "للتوجيه والارشاد"، والى "إلتزام الحجر المنزلي".



من جهتها، أعلنت بلدية عيدمون شيخلار في بيان "تسجيل حالة إيجابية جديدة اليوم بفيروس كورونا لآنسة من البلدة، وهي ملتزمة الحجر المنزلي، وقيد المتابعة".





بدورها، أعلنت خلية الطوارىء في بلدية حيزوق، في بيان اليوم، "إصابة ثلاثة من أبناء البلدة بفيروس كورونا، وبذلك يصبح عدد الحالات الايجابية في البلدة سبع حالات قيد المتابعة"، وأفادت بشفاء حالتين.



كما أعلنت خلية الأزمة في بلدية كفرعبيدا، في بيان اليوم، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة.

و أعلنت خلية الأزمة في بلدية حقل العزيمة الضنية، في بيان اليوم، "تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا". وطلبت من "المصابين والمخالطين التزام الحجر المنزلي".

وفي خبر حزين، سجلت في بلدة عدلون، أول وفاة بفيروس كورونا لسيدة، ستقوم "الهيئة الصحية الإسلامية" بنقل جثمانها اليوم من مستشفى بنت جبيل الحكومي إلى البلدة، وسط إجراءات مشددة، منعا لتفشي الوباء. ومن ثم توارى الثرى في جبانة البلدة.

بدورها، أفادت بلدية البابلية، في بيان اليوم، ب "تسجيل ثلاث إصابات بوباء كورونا، يخضعون للحجر المنزلي. وفي المقابل سجلت خمس حالات شفاء، وبذلك يكون تراجع عدد الحالات الإيجابية إلى 25 إصابة".