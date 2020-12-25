لبنان

توزيع مساعدات على عائلات لبنانية وسورية في قرى قضاء مرجعيون

Lebanon 24
25-12-2020 | 17:42
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 قام الصليب الاحمر الدولي، بالتعاون مع "تجمع الشباب الصاعد" بتوزيع مساعدات وحصص غذائية ومنظفات على عائلات لبنانية وسورية، في عدد من قرى قضاء مرجعيون.
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