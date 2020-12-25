أبو الحسن: وزير التربية مطالب بتعليق الدروس للفصل الثاني وإعتماد التعليم عن بعد

غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر": "وزير التربية مطالب بحسم الامر وتعليق الدروس في كل المدارس للفصل الثاني من العام الدراسي وإعتماد التعليم عن بعد، كي لا يقع المحظور، خصوصا بعد ظهور السلالة الجديدة من الوباء، أولاد الناس أغلى ما يملكون، لا للتردد والمغامرة، نريد موقفا!".