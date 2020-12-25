حسن: لا صلاحية لوزارة الصحة منفردة بإيقاف الرحلات من بريطانيا

غرد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عبر "تويتر":

"‏لا صلاحية لوزارة الصحة منفردة بإيقاف الرحلات من بريطانيا، إنما رفع التوصية إلى هيئة الكوارث ولجنتها الفنية واللجنة الحكومية لمواجهة الوباء، وقد تم ذلك الإثنين الفائت. أما الأخذ بالتوصية ومقاربة التحديات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وغيرها تعود للجنة مجتمعة وليس لوزارتنا فقط".