كبارة هنأ بالميلاد: لحكومة تنهض بالبلاد والعباد

توجه النائب محمد كبارة، لمناسبة عيد الميلاد، بالتهنئة الى المسيحيين خصوصا واللبنانيين عموما، وقال في بيان: "العيد هذه السنة محمل بالكثير من الهموم والمآسي، ويكاد لا يخلو بيت لبناني من الآلام جراء الأوضاع الإقتصادية، الصحية والأمنية بعد انفجار الرابع من آب، وبالرغم من كل ذلك، فإننا نأمل أن يحل العام الجديد ولبنان قد تعافى من أمراضه، فيتوصل من بيده الحل الى تشكيل حكومة تنهض بالبلاد والعباد كي نجتاز هذه المحنة الصعبة وينعم الله علينا عز وجل بالطمأنينة ويعيش الشعب اللبناني بسلام".