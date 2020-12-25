64 إصابة كورونا خلال 48 ساعة في المنية - الضنية

أعلنت خلية الأزمة في قضاء المنية - الضنية، في بيان، "تسجيل 64 إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خلال الساعات الـ48 الماضية، بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية pcr التي أجريت لمصابين ومخالطين ومشتبه فيهم، وجاءت النتائج إيجابية"، وهو أعلى رقم من أعداد المصابين يسجل في القضاء خلال 48 ساعة منذ آذار الماضي.وتوزعت الإصابات بين بلدات وقرى القضاء على الشكل التالي: المنية 23، بخعون 8، دير عمار 7، 4 إصابات في بحنين وسير، 3 إصابات في مراح السراج، حقل العزيمة ومركبتا، إصابتان في النبي يوشع وكفرحبو، وإصابة واحدة في عزقي، عاصون، بيت الفقس، الحازمية وديرنبوح.وشددت طبيبة القضاء الدكتورة بسمة شعراني على "ضرورة إلتزام المواطنين التدابير والإجراءات الوقائية والصحية اللازمة التي أوصت بها وزارة الصحة، تفاديا لتفشي الوباء بين أبناء المنطقة".