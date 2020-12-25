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لبنان
وفد من حزب الله جال على فاعليات منطقة صيدا معايداً
Lebanon 24
25-12-2020
|
19:08
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جال وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر، على الفاعليات الدينية والسياسية والرسمية والإجتماعية المسيحية في صيدا وجوارها، مهنئا بعيد الميلاد.
وشملت الجولة، راعي أبرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمار، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي حداد في مركز المطرانية في صيدا، النائب الدكتور ميشال موسى، عائلة النائب الراحل جورج نجم، الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف، قائمقام قضاء مرجعيون وسام الحايك، عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المهندس مارون سيقلي، الرئيس السابق لرابطة مخاتير قضاء جزين هادي يوسف، رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، رئيسة دائرة نفوس قضاء صيدا ساندرا ديب.
واختتم الوفد جولته بزيارة النائب سليم خوري ووالده النائب السابق إنطوان خوري.
وبحسب بيان عن الجولة، فإن الوفد أكد "أهمية التواصل بين الأديان والطوائف كافة، خصوصا في ظل الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة"، وكذلك "نعمة التنوع التي يمتاز بها وضرورة الحفاظ عليها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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