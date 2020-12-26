عبدالله: تسويق أعلامي مغلوط لموضوع الوصفة الطبية وأدوية الجنيريك

إن التسويق الأعلامي المغلوط لموضوع الوصفة الطبية وأدوية الجنيريك، وإبراز الأطباء بغير الصورة الحقيقية للسواد الأعظم منهم، وتصوير غيرهم كمنقذ ومتحفز لترشيد الأنفاق ،هي مسألة بحاجة لنقاش،آمل أن يبقى ضمن أجواء تكامل علاقات العائلة الطبية الواحدة....

وإلا سيكون لنا موقف تفصيلي علني! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 26, 2020

كتب النائب بلال عبدالله في تغريدة عبر حسابه على تويتر: إن التسويق الأعلامي المغلوط لموضوع الوصفة الطبية وأدوية الجنيريك، وإبراز الأطباء بغير الصورة الحقيقية للسواد الأعظم منهم، وتصوير غيرهم كمنقذ ومتحفز لترشيد الأنفاق ،هي مسألة بحاجة لنقاش،آمل أن يبقى ضمن أجواء تكامل علاقات العائلة الطبية الواحدة.... وإلا سيكون لنا موقف تفصيلي علني!