لبنان

بعدما قال اللقاح الإيراني بخليك تعلي اصبعك وتبعت شباب عاليمن.. هجوم على هشام حداد ورد من جواد نصرالله

Lebanon 24
26-12-2020 | 08:53
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إنتشر فيديو للاعلامي هشام حداد خلال برنامجه Hishow الذي يبث على المنصة الالكترونية "صوت بيروت انترناشيونال" حيث استعرض فيه ما اعتبره الاثار الجانبية للقاحات كورونا التي انتجتها بعض الدول، معتبرا ان اللقاح الذي انتجته طهران يجعل متلقيه يرسل الشباب الى اليمن، غامزاً من قناة "حزب الله"، واضاف ان اللقاح يجعلهم يهددون باستخدام اصبعهم متهكماً من حركة اصبع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

 
 

وقد رد ناشطون بتصدر هاشتاغ #هشام_الكركوز" توب 1 في لبنان عبر تويتر ردا على ما اعتبروه اساءة غير مقبولة منه.

 

واعتبر نجل الأمين العام لحزب الله جواد نصرالله أن هذا الفيديو المتداول هو إهانة للأمين العام حسن نصرالله وقام بإعادة نشر معظم التغريدات التي تمثل "ثالث أقوى أسلحة التاريخ" مرفقة مع صور يد نصرالله.

السلامُ على ثالث أقوى أسلحة التاريخ.#الإصبع_المقدس pic.twitter.com/ahPsu02cVD

 

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