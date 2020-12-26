خلية أزمة بقرزلا: حالتان إيجابيتان جديدتان

أعلنت خلية الأزمة في بقرزلا في بيان، تسجيل حالتين إيجابيتين جديدتين تعودان لسيدتين من أبناء البلدة، وهما ملتزمتان الحجر وقيد المتابعة.



كما، أفادت عن شفاء حالة يمكنه العودة الى حياته الطبيعية.



وذكرت الخلية الأهالي ب "ضرورة التزام وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة إضافة الى غسل اليدين وتعقيمه".