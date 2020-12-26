إعتصام لاهالي أولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية الاربعاء

عقدت لجنة الاهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية اجتماعا ناقشت في خلاله بحسب بيان صادر عنها، "الازمة الحادة التي يعاني منها الطلاب في الجامعات الاجنبية بسبب عدم تطبيق القانون 193 من قبل المصارف بعد انقضاء الفصل الاول من العام الجامعي، وبالتالي ضياع مستقبلهم وأملهم في متابعة تعليمهم، ورغم المعاناة لم يحصدوا حتى نهاية العام 2020 سوى الوعود الفارغة والمماطلة والتسويف من المصارف وغياب تام وإهمال وتلكؤ وتهرب الدولة من تحمل مسؤولياتها تجاه أبنائنا، حيث يتبين أن هناك مؤامرة تحاك بالتواطؤ بين السلطة السياسية والمنظومة المالية والمصارف ضد مصلحة أبنائنا من خلال تقاذف المسؤوليات للتنصل من تطبيق قانون الدولار الطالبي".ودعت اللجنة "الاهالي الغيورين على مصلحة أبنائهم، وكذلك الطلاب الذين يتابعون تعليمهم في الخارج عن بعد الى الإعتصام أمام مصرف لبنان، العاشرة والنصف من قبل ظهر الاربعاء في 30 كانون الاول الحالي".