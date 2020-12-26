لبنان

بكمينٍ محكم.. "المعلومات" توقف مُروّجَيْ مُخدّرات وتضبط كمية منها (صورة)

Lebanon 24
26-12-2020 | 10:34
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية.

 ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي نفذتها القُطُعات المختصّة في هذه الشّعبة، توصّلت إلى معرفة كامل هويّة مروجّي مخدرات، وهما:

- ع. م. (مواليد عام 1993، سوري).
- ف. ع. (مواليد عام 1979، أردني).
بتاريخ 19-12-2020، ومن خلال عمليات المُراقبة، نصبت إحدى دوريات شعبة المعلومات كميناً لهما في محلة مزرعة يشوع، أسفر عن توقيفِهما على متن سيارة نوع" نيسان سانترا" لون اسود، وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما:

/101/ مظروفٍ من مادتي الكوكايين وباز الكوكايين، تتراوح زنة المظروف الواحد بين /1,8/ و/2,3/ غ.
/16/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين زنة الواحدة /5,6/ غ.
/3/ هواتف خلوية.
مبلغ مالي يفوق الـ/4/ ملايين ل.ل.
بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة ترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن. أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء".
 
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