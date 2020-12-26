علامة: نسأل عن الاجراءات المتخذة لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر": "مع الحديث عن انتشار سلالة جديدة من كورونا وإحتمال وصولها إلى لبنان، نسأل المعنيين عن الإجراءات المتخذة لمواجهة ذلك، ففي حال ثبت بأنها سريعة الإنتشار سيكون وضعنا كارثي حينها، المطلوب إلى جانب الوعي الفردي خطوات وإجراءات حكومية للحد من سرعة إنتشار الوباء".