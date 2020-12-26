المباشرة بتركيب مستشفى ميداني في سير الضنية

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، أنها "باشرت بالتعاون مع الجيش تركيب مستشفى ميداني ملحق بمستشفى سير الضنية الحكومي في سياق المرحلة الأولى من الأشغال في المستشفى الميداني الذي قدمته دولة قطر والمخصص لمنطقة الشمال، على أن يتم إنجاز الاعمال بشكل كامل خلال أيام."وقال البيان، إن الوزارة ستستكمل في فترة وجيزة تنفيذ المرحلة الثانية التي تشتمل على تركيب مستشفى ميداني ثان في مدينة طرابلس.وستكون هذه المستشفيات مخصصة لاستقبال حالات الحجر والمتوسطة الاعراض.