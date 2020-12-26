لبنان

مساعدات من بطريركية الروم الكاثوليك الى متضرري انفجار المرفأ

Lebanon 24
26-12-2020 | 10:58
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واصلت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك توزيع المساعدات العينية، ووزعت بالتنسيق مع الحكومة البولندية عشرة آلاف حصة تضم موادا غذائية ومواد تنظيف ومعقمات بالتنسيق مع مختلف الكنائس في بيروت.

 

وقدمت 500 حصة مزدوجة لمؤسسة الدفاع المدني ومثلها لفوج إطفاء بيروت، تقديرا لجهودهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان.

 

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لما كانت اللجنة المشتركة بين البطريركية في الربوة وأبرشية بيروت قد بدأته منذ انفجار المرفأ في الرابع من آب الماضي، وهي مستمرة به بالتعاون مع الجمعيات والكنائس في لبنان والخارج.

 

وللمناسبة، تقدمت تتقدم اللجنة البطريركية المشتركة من اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بأحر التهاني لمناسبة ميلاد المخلص والسنة الجديدة، راجية الله أن يعيد موسم الاعياد والبلاد في حال أفضل .

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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