194 إصابة خلال أسبوع في إتحاد بلديات صيدا الزهراني

أصدرت غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في إتحاد بلديات صيدا - الزهراني، التقرير الإسبوعي لحالات إنتشار كورونا على صعيد بلديات الإتحاد في الفترة الممتدة من الجمعة 18 من الحالي ولغاية يوم الخميس 24 منه، حيث يتم متابعة 591 حالة نشطة.وتوزعت الحالات على 194 إصابة وحالتي وفاة و149 حالة شفاء خلال أسبوع واحد.كما واكبت غرفة العمليات فحوص مناعة نظمها عدد من الباحثين والباحثات في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU، ومستشفى رزق في بيروت، بهدف دراسة مستوى المناعة للأجسام التي يمكن أن تكون مضادة للفيروسات، ولا سيما تجاه فيروس كورونا، ضمن نطاق بلدات الإتحاد.وقامت شرطة بلدية صيدا بإجراءات تنظيمية في مكان الفحوص خلال أخذ عينات الدم للمشاركين الذين بلغ عددهم نحو 100 متطوع ومتطوعة.ولفتت الى أنها تتيح منصة إلكترونية تفاعلية خاصة للاطلاع على البيانات اليومية لحالات الإنتشار في بلدات الإتحاد، حيث تعرض البيانات المؤكدة والمستحدثة يوميا.