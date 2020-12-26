حواط زار مطران طرابلس للروم الملكيين الكاثوليك مهنئا بالاعياد

هنأ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط، مطران طرابلس للروم الملكيين الكاثوليك أدوار ضاهر بالاعياد المجيدة، خلال زيارة قام بها لمقر المطرانية في الكورة.وكان اللقاء مناسبة لعرض الاوضاع العامة والبحث في أمور طرابلس والشمال بشكل خاص.وأسف حواط للحالة التي تمر بها البلاد، وتمنى أن "تحل الاعياد المقبلة في ظل ظروف أفضل على كافة الصعد".بدوره، أمل ضاهر أن "يستلهم المسؤولون اللبنانيون روح الميلاد ويتمكنوا من العمل على أن يتجاوز لبنان محنته بأقل الخسائر ويتمكن من استعادة دوره في محيطه العربي، كمنارة للشرق كله".