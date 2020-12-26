لبنان

هكذا سيكون طقس الويك اند الأخير من سنة 2020

Lebanon 24
26-12-2020 | 11:34
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد صافيا إجمالا مع إرتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية ودون تعديل في المناطق الداخلية والجبلية ورياح ناشطة أحيانا في المناطق الشمالية. وجاء في النشرة الآتي:

 

- الحال العامة - طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.

 

- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

 

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: صاف إجمالا مع إرتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية. الأحد: صاف إجمالا مع إرتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية ودون تعديل في المناطق الداخلية والجبلية ورياح ناشطة أحيانا في المناطق الشمالية.

 

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا مع إنخفاض محدود بدرجات الحرارة، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

 

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 21 درجة. فوق الجبال من 4 الى 15 درجة. في الداخل من 2 الى 17 درجة.

 

- الرياح السطحية: شمالية غربية سرعتها بين 10 و30كم/س.

 

- الانقشاع: جيد.

 

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65%.

 

- حال البحر: هادىء. حرارة سطح الماء: 21°م.

 

- الضغط الجوي: 1024 HPA أي ما يعادل: 768 ملم زئبق.

 

- ساعة شروق الشمس: 06,41 ساعة غروب الشمس: 16,35

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