لبنان

"عمليات سرية".. هل دخلت قوات كوماندوس إسرائيلية لبنان وهل تضرب حزب الله؟

Lebanon 24
26-12-2020 | 17:00
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إسرائيل لن تتوقف عن ضرب إيران في سوريا ومنعها من التموضع من جهة ومن تمرير الأسلحة والتقنيات المتطورة لحزب الله في لبنان من الجهة الأخرى، هذا ما أعلنه المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، هيداي زيلبرمان.

 

وقال زيلبرمان، خلال حديثه لصحيفة "إيلاف"، إن "حزب الله بدأ يمتلك أو يحاول امتلاك قدرات تكنولوجية للتشويش على القدرات الإسرائيلية تكنولوجيا وإسرائيل تعمل لإيجاد الرد والحل لذلك، ولفت إلى أن حزب الله يمتلك مضادات أرضية إلا أنها لا تشوش عمل الطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية".

 

وأوضح زيلبرمان حقيقة ما إذا كانت إسرائيل لا تقصف أسلحة في لبنان تراها اجتيازا للخط الاحمر بسبب تهديدات نصر الله بالرد، قائلا إن "بلاده لا تعلن عن كل ما تقوم به وهي تعرف ما يحضر الجانب الآخر إلا أنه تهرب من الإجابة المباشرة قائلًا إن إسرائيل تعرف كيف تحيد أي سلاح أو تقنيات لحزب الله بالطرق العسكرية وبغيرها".

 

في السياق ذاته، رد المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، هيداي زيلبرمان، على مزاعم حول عبور غواصة إسرائيلية قناة السويس متجهة للبحر الأحمر والخليج العربي.

 

وأضاف زيلبرمان إنه لا يؤكد هذا الأمر إلا أنه لا ينفي أن يكون سلاح البحرية الإسرائيلي يعمل في كل مكان، مشيرًا إلى أن الغواصات الإسرائيلية تبحر وبهدوء إلى أماكن مختلفة بعيدة وقريبة.

 

وتابع أن الجيش الإسرائيلي يعمل بحرية تامة في كل مكان في الشرق الأوسط وفي دول لا حدود لإسرائيل معها أيضا، وربما أبعد من ذلك.

 

وتطرق زيلبرمان إلى الحديث عن عمليات نوعية غير معلنة ولا يعرف عنها سوى القلائل في الجيش تتم بالسر في مناطق عدة في الشرق الأوسط .

 

ولفت إلى أن "الجيش الاسرائيلي يتواجد حيث يجب أن يكون، وأن العمليات التي يقوم بها متنوعة وعديدة من تحت الطاولة وفوقها وما بينهما بحسب تعبيره. ولم ينف دخول فرقة كوماندوس إلى لبنان إلا أنه لم يؤكد الواقعة، واكتفى بالقول إن العمليات الإسرائيلية لا حدود لها".

المصدر: سبوتنيك
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