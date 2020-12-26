فهمي: سنذهب للإقفال في هذه الحال

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي, أن "إقفال المطار يعود الى اراء اللجان الصحية والطبية حسب الاحصاءات والاصابات، ونأمل الا تزداد الاصابات كي لا نعود الى اقفال البلد بظل الوضع الاقتصادي السيء جدا"، مشيرا إلى أنه "إذا ارتفعت الاصابات بـ"كورونا" فسنذهب للإقفال".

وفي ما خص انفجار المرفأ قال: "يجب أن نتوصل الى نتائج في انفجار المرفأ التي تعتبر مأساة وجريمة عالميّة ولا خلاف بين السياسيين والقضاء ولا يجب أن تكون هناك استنسابية في التحقيق لأنها تفشل".



وعن الجرائم التي يشهدها لبنان شدد على أن "هناك بعض الخيوط في التحقيقات حول جريمتي قرطبا والكحالة والأجهزة الأمنية تعمل بجهد لكشف ملابسات جريمة الكحالة".



