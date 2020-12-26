لبنان

أول تعليق إسرائيلي على الإنفجار بدورية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

Lebanon 24
26-12-2020 | 12:57
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أن "دوي الانفجارات التي سمعت على الحدود مع لبنان صباح اليوم ناتج عن أعمال ميدانية اعتيادية لجيش الدفاع على الحدود".

وأضاف: "خلافًا للادعاءات لم يتم تفجير اي عبوة ناسفة ضد القوات".

وتابع أن "جيش الدفاع يعمل بطرق مفاجئة ومتنوعة للحفاظ على أمن الحدود”.

ووقع انفجار فجر اليوم السبت عند الحدود اللبنانية في الجانب المحتل قبالة بلدة العديسة -قضاء مرجعيون، بدورية للجيش الاسرائيلي اجتازت السياج التقني أثناء عملية تمشيط في الحرج اسفل موقع مسكفعام العسكري، حيث انفجرت عبوة ناسفة ادت الى وقوع إصابات في صفوف الجنود، بحسب ما افادت قناة "الجديد".
 
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