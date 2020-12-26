أول تعليق إسرائيلي على الإنفجار بدورية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

#عاجل دوي الانفجارات التي سمعت على الحدود مع #لبنان صباح اليوم ناتج عن أعمال ميدانية اعتيادية لجيش الدفاع على الحدود. خلافًا للادعاءات لم يتم تفجير اي عبوة ناسفة ضد القوات. يعمل جيش الدفاع بطرق مفاجئة ومتنوعة للحفاظ على أمن الحدود
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 26, 2020
#عاجل دوي الانفجارات التي سمعت على الحدود مع #لبنان صباح اليوم ناتج عن أعمال ميدانية اعتيادية لجيش الدفاع على الحدود. خلافًا للادعاءات لم يتم تفجير اي عبوة ناسفة ضد القوات. يعمل جيش الدفاع بطرق مفاجئة ومتنوعة للحفاظ على أمن الحدود