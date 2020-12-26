لبنان

أبو فاعور: إختلاف الاولويات لا يلغي حاجات الطرق والبنية التحتية

Lebanon 24
26-12-2020 | 14:37
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رأى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور أنه "رغم اختلاف الاولويات اليوم بالنسبة للمواطنين والحاجة الى أبسط المقومات الاساسية، إلا أن ذلك لا يلغي حاجات الطرق والبنية التحتية".

وتابع في بيان: "في الاسبوع الماضي تم تلزيم طريقي مثلث ظهر الاحمر - مثلث كفرمشكي والمحيدثة - كوكبا بتمويل من البنك الدولي على أن يتم شمول مثلث كفرمشكي كوكبا بالاشغال ومعالجة طريق مجدل بلهيص من نفس الالتزام عبر مجلس الانماء والاعمار على أن يبدأ التنفيذ في الربيع المقبل".

وختم أبو فاعور: "تبقى العبرة في حسن التنفيذ من قبل المتعهد وهو ما سيكون محل رقابة ومتابعة من قبل البلديات ومجلس الانماء والاعمار والبنك الدولي ومن قبلنا كجهة معنية".
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