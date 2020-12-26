مدير مستشفى صيدا: ارتفاع أعداد المصابين وتشديد على الوقاية

كشف رئيس مجلس إدارة المدير العام لمستشفى صيدا الحكومي الدكتور أحمد الصمدي، أن "المستشفى يسجل تزايدا في عدد حالات كورونا التي يستقبلها". وقال: "لاحظنا في الأسبوعين الأخيرين تزايدا في نسبة دخول مرضى كورونا الى قسم الطوارىء، مما اضطرنا لأن نفتح الطبقة الثانية التي كانت معدة لحالات كورونا، فمن هم في حاجة إلى دخول المستشفى، يتم إدخالهم، ومن كانت حالتهم متوسطة يتابعون في منازلهم. وحاليا هناك بين 30 و35 حالة دخلت المستشفى بين غرفة عناية وغرف عادية، علما بأن العدد في الفترة السابقة كان بمعدل 20 مريضا، وهذا يدل إلى أن عدد الإصابات في ارتفاع. لذلك نشدد على ضرورة التزام الكمامة والتقيد بالإرشادات وعدم الاسترخاء، ولا سيما أن هناك سلالة جديدة من كورونا، أكثر انتشارا من السلالة الأولى".

وأعلن أن "المستشفى افتتح قسما جديدا مخصصا للأطفال حديثي الولادة المصابين بكورونا، وحاليا هناك ثلاث حالات". وأشار الى "إخضاع مريضي كورونا لعمليتين جراحيتين هذا الأسبوع، أحدهما كان يعاني كسرا في فخذه والآخر الزائدة".

ولفت إلى أن "عدد فحوص PCR في المستشفى ارتفع إلى ما يعادل 100 فحص يوميا، وقريبا تصلنا من وزارة الصحة آلة تتيح لنا أن نزيد العدد".