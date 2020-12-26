الرئيس ميقاتي يهنئ مطارنة طرابلس بالميلاد

زار الرئيس نجيب ميقاتي متروبوليت طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر في دار المطرانية في ضهر العين وقدم له التهاني بحلول عيد الميلاد المجيد .