غادة شريم: ما جدوى إغلاق المطار؟

الأمر يبدو خياليا في لبنان الآن...
المطاعم والحانات تكتظ بالناس، لا كمامات ولا تباعد... تشاطر على القوى الامنية وكأنّ لا جائحة تهددنا ولا عجز في المستشفيات!!
كلّ ذلك يدعنا بحيرة فما جدوى اغلاق المطار ؟
اذا بقيت الامور على هذا المنوال يبدو اننا سنشهد طفرات استهتار بحياتنا!
— Ghada Chreim Ata (@chreimghada) December 26, 2020
الأمر يبدو خياليا في لبنان الآن...
المطاعم والحانات تكتظ بالناس، لا كمامات ولا تباعد... تشاطر على القوى الامنية وكأنّ لا جائحة تهددنا ولا عجز في المستشفيات!!
كلّ ذلك يدعنا بحيرة فما جدوى اغلاق المطار ؟