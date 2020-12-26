غادة شريم: ما جدوى إغلاق المطار؟

غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم عبر حسابها في "تويتر": "الأمر يبدو خياليا في لبنان الآن... المطاعم والحانات تكتظ بالناس، لا كمامات ولا تباعد... تشاطر على القوى الامنية وكأن لا جائحة تهددنا ولا عجز في المستشفيات!!

كل ذلك يدعنا بحيرة فما جدوى اغلاق المطار ؟

اذا بقيت الامور على هذا المنوال يبدو أننا سنشهد طفرات استهتار بحياتنا!".