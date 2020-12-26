هيئة إدارية جديدة لاتحاد حماية الأحداث في لبنان

انتخب الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان هيئته الادارية الجديدة واللجنة التنفيذية، وجاءت النتائج كالآتي:

أميرة سكر: رئيسة، غادة يارد: نائب رئيس أول، قاسم كريم: نائب رئيس ثان، نزار نجد أمينا للسر، بشرى سعيد أمينة صندوق، أنطوان حبيقة محاسبا، رانيا منصور، بريجيت شلبيان، ندى معوض، فريد لحود، ناديا يونس، يراونت روبير قرة كاش، جهاد أبو فخر، هدى قرى، جاكلين سعد، باميلا حنينة ورفيق غريزي مستشارين.

وتمت مناقشة التقرير الاداري والمالي.