إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان..

إليكم تقرير عن آخر مستجدات كورونا بحسب تقارير وبيانات البلديات ولجان إدارة الازمات عن كل قضاء:

أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار بتسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و38 حالة شفاء.



وتوزعت الاصابات الجديدة على البلدات التالية: القبيات 5، حلبا 4، الحاكور 4، العوينات 3، عيدمون 2، عكار العتيقة 2، الحويش 2، برقايل 2، عين الذهب 2، بيت الحاج 2، بقرزلا 2، بيت يونس 2، منيارة 2.

وإصابة واحدة في بلدات: العماير، الحيصة، المجدل، فنيدق، كرم عصفور، القنطرة، عيات، المسعودية، أكروم، بزال، التليل، هيتلا، خربة شار، المقيبلة، وادي خالد، الكويخات، العبودية، شدرا، تلبيرة، القريات، قرحا، برج العرب.



وتبعا لهذه المعطيات الجديدة بات إجمالي عدد الاصابات المسجلة في عكار منذ بدء الازمة وحتى اليوم: 4246 إصابة.

الحالات الايجابية قيد المعالجة الان: 809 حالات.

وإجمالي حالات الشفاء: 3364 حالة.

في حين بلغ عدد حالات الحجر المنزلي: 940 حالة قيد المراقبة والمتابعة.

واستقر عدد الوفيات على 73 حالة، بحيث لم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

بدورها، أعلنت بلدية الدوير في بيان، "تسجيل إثنتي عشرة إصابة في البلدة خلال 72 ساعة الماضية بفيروس كورونا المستجد، وهم يخضعون للحجر المنزلي مع المخالطين لهم، وفقا لتعليمات وزارة الصحة العامة". متمنية "الشفاء العاجل لجميع المصابين".

كما أعلنت بلدية كفرحزير في بيان، "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمقيم في البلدة، أجرى فحص الpcr وأتت النتيجة إيجابية، وهو يلتزم الحجر المنزلي".

من جهته، أعلن التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون وبناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، تسجيل إثنتي عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا: 4 مجدل سلم، 1 مركبا، 1 عديسة، 1 دير سريان، 1 الطيبة، 1 قبريخا، 1 تولين، 2 الخيام، و3 حالات شفاء في بلدة كفركلا.



ولفتت الخلية الى أن عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 927 إصابة و718 حالة شفاء و27 حالة وفاة، ويوجد حاليا قيد المتابعة 153 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، 147 منهم قيد الحجر المنزلي و6 حالات تتلقى العلاج في المستشفى.

من جهتها، أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، تسجيل 20 حالة إيجابية جديدة في الكورة، موزعة كالآتي: المجدل 3، بطرام 1، أنفه 3، فيع 3، كفرصارون 1، برسا 1، راسمسقا 1، قرية بحبوش 1، أميون 1، كفريا 2، قيد التحقق 3.

وأعلنت بلدية داربعشتار في بيان "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد أبناء البلدة، وهو يلتزم الحجر المنزلي".

بدورها، أعلنت بلدية كوسبا - قضاء الكورة، في بيان، "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد أبناء البلدة، حيث أجرى فحص الpcr وأتت النتيجة إيجابية وهو يلتزم الحجر المنزلي".

كما أعلنت بلدية عيدمون - شيخلار، إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا وهو ملتزم الحجر وقيد المتابعة، ودعت المخالطين الى حجر أنفسهم لتقويم وضعهم الصحي، مناشدة الأهالي "ضرورة التزام الإجراءات الوقائية".



من جهتها، أعلنت خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا في نشرتها اليومية، تسجيل 17 حالة إيجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة كالآتي: أرده 1، مجدليا 1، رشعين 1، زغرتا 11، كفرفو 1 وكفرياشيت 2.