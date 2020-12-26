لبنان

بعد أن تخطى الالفين تراجع في عداد كورونا... ماذا عن الوفيات؟

Lebanon 24
26-12-2020 | 18:25
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اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1403 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة ال 169472. كما تم تسجيل 12 حالة وفاة. 
 
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