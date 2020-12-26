الجيش: فوج الاشغال المستقل بدأ تركيب المستشفى الميداني في عاصون

غرد الجيش اللبناني عبر "تويتر": "فوج الاشغال المستقل في الجيش اللبناني بدأ ورشة تركيب المستشفى الميداني في بلدة عاصون، وهو أحد المستشفيين اللذين قدمتهما دولة قطر كهبة لمواجهة وباء كورونا".