لبنان

الجيش: فوج الاشغال المستقل بدأ تركيب المستشفى الميداني في عاصون

Lebanon 24
26-12-2020 | 19:27
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غرد الجيش اللبناني عبر "تويتر": "فوج الاشغال المستقل في الجيش اللبناني بدأ ورشة تركيب المستشفى الميداني في بلدة عاصون، وهو أحد المستشفيين اللذين قدمتهما دولة قطر كهبة لمواجهة وباء كورونا".
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