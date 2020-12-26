قوى الامن: وضع ملصقات في المناطق المتضررة في بيروت

غردت قوى الامن الداخلي عبر "تويتر": "وضع ملصقات في المناطق المتضررة في بيروت تتضمن منشورات للشرح عن احتياجات المواطنين واستجابتنا منذ اليوم الاول من الانفجار للحد من الجريمة وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة، وملصقات تتضمن "QR CODE" للوصول الى المزيد من التفاصيل من خلال النسخة الرقمية من المنشور على موقعنا الرسمي.