مستشفى الحريري: 36 حالة حرجة ولا وفيات

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 36 حالة حرجة لديه.وجاء في التقرير:- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 578.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفى للمتابعة: 88.- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في ال24 ساعة المنصرمة: 22.- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 805.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 36.- حالات وفاة: 0.