أبي رميا زار المطران عون معايدا

زار النائب سيمون أبي رميا ومنسق قضاء جبيل في "التيار الوطني الحر" أديب جبران، راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون في دار المطرانية للمعايدة لمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وتم التطرق "الى الشؤون الوطنية والاوضاع العامة لاسيما المستجدات في الشأن الحكومي".