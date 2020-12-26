لبنان

إشكال وإطلاق نار في المنية

Lebanon 24
26-12-2020 | 20:16
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وقع مساء اليوم إشكال تخلّله إطلاق نار على الأتوستراد الدولي في منطقة المنية، ما أدى الى سقوط جريحين. 

وفي التفاصيل، وقع خلاف في أمام مطعم النابلسي في المنية بين عدد من الأشخاص من "آل المير" من جهة وعدد من الأشخاص السوريين من جهة أخرى، حيث تطوّر هذا الخلاف إلى تبادل لإطلاق النار. 

وعلى الفور توجهت دورية من الجيش اللبناني إلى المكان وتعمل على تطويق الإشكال، فيما أفيد عن وقوع عدد من الجرحى نقلوا الى مستشفى الخير في المنية. 
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