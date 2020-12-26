إقليم كردستان يحظر السفر الى لبنان.. والسبب؟

أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، تعليمات جديدة ضمن إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا، والمتغير الجديد منه، تضمنت منع السفر إلى لبنان وفرض قيود على استقبال الوافدين منها، وحظر سفر المواطنين العراقيين إلى لبنان عبر المنافذ الحدودية لإقليم كردستان، ومنع دخول الأجانب القادمين من لبنان من الذين أقاموا هناك بعد الخامس من كانون الأول.وتستثني التعليمات الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتحالف الدولي والدبلوماسيين والوفود الرسمية وفقاً للتعليمات الصحية، ويخضع العراقيون العائدون من لبنان للحجر الصحي تنفيذاً لإجراءات وزارة الصحة.