لبنان

حريق وانفجارات في المنية... ماذا يجري؟

Lebanon 24
26-12-2020 | 20:42
A-
A+
Doc-P-778492-637446122587189656.jpg
Doc-P-778492-637446122587189656.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقدم عدد من الشبان في منطقة المنية على احراق مخيم للنازحين السوريين ما ادى لاحتراقه بالكامل وذلك بعد وقوع اشكال في المنطقة بين عدد من النازحين السوريين وشبان من "ال المير" حيث تطور الى اطلاق نار من الطرفين وتخلله سقوط جرحى .

وفي التفاصيل، فقد وقع خلاف بين شخص (سوري الجنسية) من جهة وأخوين من جهة أخرى، أحدهما عسكري في الجيش اللبناني، على خلفية لعبة كرة قدم في محلة التبانة في طرابلس، حيث أقدم السوري على تشطيب الأخوين بآلة حادة كان يملكها بحوزته، أصيبا بجروح طفيفة في اليدين.
 
وافادت مصادر ميدانية ان عدد خيم النازحين السوريين التي تم احراقها في منطقة المنية تبلغ اكثر من ١٠٠ خيم كانت تقطن فيها عائلات سورية.
 


وتعمل فرق الاطفاء في المنية وفوج من طرابلس على محاولة السيطرة على الحريق في حين نزحت معظم العائلات السورية الى عكار والضنية وطرابلس

وعلى الفور توجهت دورية من الجيش اللبناني إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وتوقيف الشاب السوري حيث تم تحويله للتحقيق.
 
ونتيجة الحادثة سجل نزوح عدد كبير من العائلات السورية من مخيم المنية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:55 | 2020-12-29
00:48 | 2020-12-29
00:43 | 2020-12-29
00:34 | 2020-12-29
00:22 | 2020-12-29
00:00 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website