حريق وانفجارات في المنية... ماذا يجري؟





وفي التفاصيل، فقد وقع خلاف بين شخص (سوري الجنسية) من جهة وأخوين من جهة أخرى، أحدهما عسكري في الجيش اللبناني، على خلفية لعبة كرة قدم في محلة التبانة في طرابلس، حيث أقدم السوري على تشطيب الأخوين بآلة حادة كان يملكها بحوزته، أصيبا بجروح طفيفة في اليدين. اقدم عدد من الشبان في منطقة المنية على احراق مخيم للنازحين السوريين ما ادى لاحتراقه بالكامل وذلك بعد وقوع اشكال في المنطقة بين عدد من النازحين السوريين وشبان من "ال المير" حيث تطور الى اطلاق نار من الطرفين وتخلله سقوط جرحى .وفي التفاصيل، فقد وقع خلاف بين شخص (سوري الجنسية) من جهة وأخوين من جهة أخرى، أحدهما عسكري في الجيش اللبناني، على خلفية لعبة كرة قدم في محلة التبانة في طرابلس، حيث أقدم السوري على تشطيب الأخوين بآلة حادة كان يملكها بحوزته، أصيبا بجروح طفيفة في اليدين.

وافادت مصادر ميدانية ان عدد خيم النازحين السوريين التي تم احراقها في منطقة المنية تبلغ اكثر من ١٠٠ خيم كانت تقطن فيها عائلات سورية.





وتعمل فرق الاطفاء في المنية وفوج من طرابلس على محاولة السيطرة على الحريق في حين نزحت معظم العائلات السورية الى عكار والضنية وطرابلس



وعلى الفور توجهت دورية من الجيش اللبناني إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وتوقيف الشاب السوري حيث تم تحويله للتحقيق. وتعمل فرق الاطفاء في المنية وفوج من طرابلس على محاولة السيطرة على الحريق في حين نزحت معظم العائلات السورية الى عكار والضنية وطرابلسوعلى الفور توجهت دورية من الجيش اللبناني إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وتوقيف الشاب السوري حيث تم تحويله للتحقيق.

ونتيجة الحادثة سجل نزوح عدد كبير من العائلات السورية من مخيم المنية.