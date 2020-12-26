هزة ارضية تضرب البقاع الشمالي

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، أنه سجل عند الساعة السادسة والدقيقة الثالثة والأربعين بالتوقيت المحلي، من مساء يوم السبت الواقع في 26 كانون الأول 2020، حدوث هزة أرضية بقوة 2.7 على مقياس ريختر، حدد موقعها جنوب اليمونة في منطقة وسطى ما بين أفقا غربا، وحدث بعلبك شرقا، وقد شعر بها بعض المواطنين.وذكر المركز بإمكانية الإطلاع على النشاط الزلزالي في لبنان، من خلال استخدام تطبيق LebQuake على الهاتف المحمول.