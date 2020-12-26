لبنان

توضيح من شركة رويال فاينانشيل

Lebanon 24
26-12-2020 | 21:03
A-
A+
Doc-P-778497-637446140145916207.jpg
Doc-P-778497-637446140145916207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جاءنا من المحامي بول مرقص بوكالته عن شركة رويال فاينانشيلز.ش.م.ل. والمسجلة لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ ربيع بطرس تحت الرقم 6999/2016 بتاريخ 30 تموز 2016، ردّ على الخبر المغلوط الذي نشر على موقعنا الالكتروني نقلاً عن صحيفة "نداء الوطن" والذي طال الشركة بتاريخ 22 كانون الأول 2020، وعليه تم نشر على الايضاح: 
"أولا : من الشائع والمعروف ان رويال فاينانشيلز.ش.م.ل. تلتزم القوانين والأنظمة الصادرة عن الهيئات الرقابية التي ترعى عملها كشركة وساطة رائدة منذ تأسيسها في تقديم خدمات الوساطة المالية لعملائها منذ العام 2008 فضلاً عن الممارسات الفضلى المعمول بها في القطاع المالي والتي قد تمليها الظروف العامة للبلاد والقود القاهرة التي تصاحبها والتي لا يد للشركة فيها أسوة بما يمرّ به القطاع المالي والمصرفي في لبنان ولأسباب تقنية مشروعة ليس المجال هنا لبحثها.
ثانيا : أن الشركة لدى اضطرارها لاتخاذ القرار حرصت قدر الإمكان على عدم الاضرار بمصالح عملائها وذلك عبر إعطائهم فترة معقولة كما عرضت  تسديد ارصدة حساباتهم  بالكامل عبر اي من المصارف اللبنانية عملا بمبدأ موازاة الصيغ والأشكال أي بالطريقة عينها التي جرى استلام الأموال فيها من العميل. ففضلاً عن هذه القاعدة القانونية، والظروف التي أملتها التعاملات المصرفية في لبنان، إن متطلبات الامتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تلتزمها الشركة تفرض عليها ذلك أساساً أي الإرجاع بوسيلة الاستلام عينها.
ثالثاً: إن الشركة مستمرة في تقديم خدماتها كالعادة وأداء دورها الطليعي رغم القيود المفروضة على القطاع.
رابعاً:  إن الخبر الكاذب المنشور والمعروف المصدر أدّى إلى التشهير بسمعة الشركة المالية الرائدة وهي تحتفظ بحقوقها كافة آملة ألا تضطرونها آسفة إلى اتخاذ مختلف الإجراءات القانونيّة بحق الموقع والمسؤولين عنه وكاتب المقال أمام الجهات القضائية المدنيّة والجزائيّة المختصّة وهو ما لا ترغب به لتشبّثها بحسن العلاقة معكم".
يشار الى ان الخبر الذي اقتضى توضيحه مأخوذ عن صحيفة "نداء الوطن" وموقع من الصحافي خالد أبو شقرا.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:55 | 2020-12-29
00:48 | 2020-12-29
00:43 | 2020-12-29
00:34 | 2020-12-29
00:22 | 2020-12-29
00:00 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website