توضيح من شركة رويال فاينانشيل

جاءنا من المحامي بول مرقص بوكالته عن شركة رويال فاينانشيلز.ش.م.ل. والمسجلة لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ ربيع بطرس تحت الرقم 6999/2016 بتاريخ 30 تموز 2016، ردّ على الخبر المغلوط الذي نشر على موقعنا الالكتروني نقلاً عن صحيفة "نداء الوطن" والذي طال الشركة بتاريخ 22 كانون الأول 2020، وعليه تم نشر على الايضاح:"أولا : من الشائع والمعروف ان رويال فاينانشيلز.ش.م.ل. تلتزم القوانين والأنظمة الصادرة عن الهيئات الرقابية التي ترعى عملها كشركة وساطة رائدة منذ تأسيسها في تقديم خدمات الوساطة المالية لعملائها منذ العام 2008 فضلاً عن الممارسات الفضلى المعمول بها في القطاع المالي والتي قد تمليها الظروف العامة للبلاد والقود القاهرة التي تصاحبها والتي لا يد للشركة فيها أسوة بما يمرّ به القطاع المالي والمصرفي في لبنان ولأسباب تقنية مشروعة ليس المجال هنا لبحثها.ثانيا : أن الشركة لدى اضطرارها لاتخاذ القرار حرصت قدر الإمكان على عدم الاضرار بمصالح عملائها وذلك عبر إعطائهم فترة معقولة كما عرضت تسديد ارصدة حساباتهم بالكامل عبر اي من المصارف اللبنانية عملا بمبدأ موازاة الصيغ والأشكال أي بالطريقة عينها التي جرى استلام الأموال فيها من العميل. ففضلاً عن هذه القاعدة القانونية، والظروف التي أملتها التعاملات المصرفية في لبنان، إن متطلبات الامتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تلتزمها الشركة تفرض عليها ذلك أساساً أي الإرجاع بوسيلة الاستلام عينها.ثالثاً: إن الشركة مستمرة في تقديم خدماتها كالعادة وأداء دورها الطليعي رغم القيود المفروضة على القطاع.رابعاً: إن الخبر الكاذب المنشور والمعروف المصدر أدّى إلى التشهير بسمعة الشركة المالية الرائدة وهي تحتفظ بحقوقها كافة آملة ألا تضطرونها آسفة إلى اتخاذ مختلف الإجراءات القانونيّة بحق الموقع والمسؤولين عنه وكاتب المقال أمام الجهات القضائية المدنيّة والجزائيّة المختصّة وهو ما لا ترغب به لتشبّثها بحسن العلاقة معكم".يشار الى ان الخبر الذي اقتضى توضيحه مأخوذ عن صحيفة "نداء الوطن" وموقع من الصحافي خالد أبو شقرا.