الجيش: طائرة إستطلاع معادية خرقت الأجواء فوق الجنوب

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 25 / 12 / 2020 الساعة 16.15 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20.30 من فوق البلدة المذكورة".