نائب لبناني يعلن اصابته بفيروس كورونا

أصدر مكتب النائب مصطفى حسين البيان التالي:



"بعد ظهور بعض العوارض الصحية عليه، خضع النائب مصطفى حسين لفحص PCR واتت النتيجة ايجابية، فنتمنى على كل من خالطه في الأيام الماضية التزام اجراءات الحجر الموصى بها من الجهات المعنية تفاديا لنشر وباء كورونا".