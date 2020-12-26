لبنان

نائب لبناني يعلن اصابته بفيروس كورونا

Lebanon 24
26-12-2020 | 21:26
A-
A+
Doc-P-778502-637446148783584265.jpeg
Doc-P-778502-637446148783584265.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أصدر مكتب النائب مصطفى حسين البيان التالي:

"بعد ظهور بعض العوارض الصحية عليه، خضع النائب مصطفى حسين لفحص PCR واتت النتيجة ايجابية، فنتمنى على كل من خالطه في الأيام الماضية التزام اجراءات الحجر الموصى بها من الجهات المعنية تفاديا لنشر وباء كورونا".
مواضيع ذات صلة
وفاة مسن إسرائيلي إثر تطعيمه بلقاح ضد كورونا
lebanon 24
29/12/2020 04:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تسجّل 2960 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
lebanon 24
29/12/2020 04:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية تدعو للاستعداد منذ الآن إلى ما قد يكون أسوأ من كورونا
lebanon 24
29/12/2020 04:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة السورية: تسجيل 105 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 11138
lebanon 24
29/12/2020 04:21:36 Lebanon 24 Lebanon 24

مصطفى حسين

كورونا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:55 | 2020-12-29
00:48 | 2020-12-29
00:43 | 2020-12-29
00:34 | 2020-12-29
00:22 | 2020-12-29
00:00 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website