18 إصابة في رحبة وقرار بإغلاق إحدى الكنائس غدا الأحد

سجلت خلية الأزمة في رحبة اليوم إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 18.



وإذ اعربت الخلية عن تقديرها لقرار كهنة الرعية، بعد استشارة المراجع الطبية، بإغلاق الكنيسة هذا الأحد، تجدد مناشدتها الجميع التزام الإجراءات المطلوبة، والتبليغ عن الحالات فور صدورها، وعدم إهمال أية حالة مشتبه فيها، كي نستمر معا في المواجهة التي تطال الجميع.