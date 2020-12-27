تدابير مشددة ليلة رأس السنة.. توقيف المخالفين وحجزهم.. ماذا عن المطار؟

تحدثت مصادر أمنية للأنباء الالكترونية عن اجراءات مشددة باشرت تطبيقها وذلك لترجمة القرارات التي اتخذها وزير الداخلية في هذا الشأن بعد الارتفاع المفرط بعدد الاصابات.المصادر لفتت الى الاجراءات الصارمة التي قد يتخذها وزير الداخلية محمد فهمي وأن كل الخيارات اصبحت مفتوحة اذا ما استمرت الحال على ما هي عليه، وأن خيار العودة الى الاقفال التام سيكون من بين التدابير التي قد تحصل، كاشفة عن اجتماع تقييمي مطلع السنة الجديدة لخلية الأزمة الحكومية وعلى ضوء النتائج التي تصدر عنه ستتخذ الخطوات اللازمة التي سيتقرر بموجبها العودة الى الاقفال من عدمها.اما بما يتعلق بإقفال مطار بيروت، أشارت المصادر إلى أنه لا معلومات تشير الى ذلك في الوقت الحاضر، خاصة وأن المغتربين الذين عادوا الى لبنان لقضاء فترة الأعياد مضطرين للعودة إلى أعمالهم ومن غير الممكن اقفال المطار بوجههم ما قد يتسبب بخسارتهم لوظائفهم.المصادر أشارت الى تدابير مشددة ليلة رأس السنة من قبل الجيش والقوى الأمنية، داعية المواطنين الى تطبيق الاجراءات الوقائية تفاديا للملاحقة القانونية التي قد تصل الى حد توقيف المخالفين وحجزهم.