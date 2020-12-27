لبنان

لحظات قضائية حاسمة حول مصير ملف وطني أساسي

Lebanon 24
27-12-2020 | 06:50
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لحظات قضائية حاسمة في الأيام القليلة المقبلة حول مصير ملف وطني أساسي، بحسب "الأنباء الالكترونية". 


المصدر: الأنباء الالكترونية
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