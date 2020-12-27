لبنان

علم الدين طالب الأجهزة الأمنية بالعمل على محاسبة المعتدين في المنية

Lebanon 24
27-12-2020 | 07:04
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على وقع الأحداث المؤسفة والتي تطورت الى حرق مخيم كامل للنازحين السوريين في منطقة بحنين المنية، صدر عن النائب عثمان علم الدين البيان التالي:
اولا: تم التواصل مع رئيس بلدية بحنين الحاج مصطفى وهبة الذي استنكر بشدة ما حصل موضحا ً ان الاشكال فردي بين تاجر وعمال سوريين يسكنون في مخيم للنازحين في منطقة بحنين ولا علاقة لأهالي بحنين بما جرى

ثانيا: نطالب الاجهزة الأمنية بالعمل على محاسبة المعتدين والمتسببين بالكارثة من اية جهة كانوا.

ثالثا: نعلن استنكارنا الشديد وادانتنا الكاملة لتطور الاشكال الفردي الى حالة اعتداء على مخيم النازحين السوريين وتشريد من فيه من الابرياء

ان هذا الاعتداء يتناقض مع خلق الضيافة والكرم والحق والعدل ونصرة الضعيف التي عرفت به المنية عبر تاريخها الطويل والمشرف

رابعا: قمنا بالاتصال فورا برئيس صندوق الزكاة لتدارك الأمر وتقديم ما يلزم من اغاثة للنازحين
وقد اكد انه يوجد لدى صندوق الزكاة فرش واغطية ووسائل تدفئة وسيتم وضعها بتصرف الاخوة النازحين المتضررين وان بيوت المنية مفتوحة لاستقبالهم

وسيقوم صندوق الزكاة في المنية بالتواصل مع الاخوة النازحين الذين احترقت خيمهم لاستلام المساعدات المذكورة اعلاه". 
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