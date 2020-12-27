علم الدين طالب الأجهزة الأمنية بالعمل على محاسبة المعتدين في المنية

على وقع الأحداث المؤسفة والتي تطورت الى حرق مخيم كامل للنازحين السوريين في منطقة بحنين المنية، صدر عن النائب عثمان علم الدين البيان التالي:

اولا: تم التواصل مع رئيس بلدية بحنين الحاج مصطفى وهبة الذي استنكر بشدة ما حصل موضحا ً ان الاشكال فردي بين تاجر وعمال سوريين يسكنون في مخيم للنازحين في منطقة بحنين ولا علاقة لأهالي بحنين بما جرىثانيا: نطالب الاجهزة الأمنية بالعمل على محاسبة المعتدين والمتسببين بالكارثة من اية جهة كانوا.ثالثا: نعلن استنكارنا الشديد وادانتنا الكاملة لتطور الاشكال الفردي الى حالة اعتداء على مخيم النازحين السوريين وتشريد من فيه من الابرياءان هذا الاعتداء يتناقض مع خلق الضيافة والكرم والحق والعدل ونصرة الضعيف التي عرفت به المنية عبر تاريخها الطويل والمشرفرابعا: قمنا بالاتصال فورا برئيس صندوق الزكاة لتدارك الأمر وتقديم ما يلزم من اغاثة للنازحينوقد اكد انه يوجد لدى صندوق الزكاة فرش واغطية ووسائل تدفئة وسيتم وضعها بتصرف الاخوة النازحين المتضررين وان بيوت المنية مفتوحة لاستقبالهموسيقوم صندوق الزكاة في المنية بالتواصل مع الاخوة النازحين الذين احترقت خيمهم لاستلام المساعدات المذكورة اعلاه".