الحريري سيسافر ويقضي الأعياد مع عائلته.. في هذا البلد!

رجحت معلومات لصحيفة "السياسة" سفر الرئيس المكلف سعد الحريري إلى باريس لقضاء العطلة مع عائلته.من جهتها، قالت صحيفة "الانباء" إنّه تم تداول معلومات عن احتمال الحريري الى باريس لقضاء فترة الأعياد، معلقةً "ما يؤكد غياب أي خرق محتمل او أي استئناف لمفاوضات التشكيل".